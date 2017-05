Segurança: Prefeitura de Sena terá convênio com a PM

Mídia Oficial da PSM:

A Câmara Municipal de Sena Madureira aprovou um projeto de lei que autoriza a prefeitura firmar convênio com a Polícia Militar do Acre (PMAC) para melhorar e expandir as ações de Segurança Pública no município. Esta iniciativa é uma reação da gestão do prefeito Mazinho Serafim (PMDB) para reduzir os níveis de violência na cidade.

Com a parceria, a prefeitura poderá custear despesas de recuperação e manutenção de viaturas da Polícia Militar, bem como pagar horas-extras para que os policiais que estiverem de folga possam também reforçar a segurança das praças, escolas e outros locais públicos na cidade. A Segurança Pública é um dever do Governo do Estado, dessa forma, esse projeto é uma maneira do poder público municipal contribuir com as ações.

