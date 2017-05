Santa Rosa, especial: investimentos para melhorar a vida no município

AgGov

(…)

As obras do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser) levam qualidade de vida e saúde pública aos quatro municípios com maiores dificuldades de acesso, sem ligação por terra, com um investimento de R$ 100 milhões.

Santa Rosa do Purus terá suas obras iniciadas este ano. Será feita a ampliação da rede de água, construção de uma nova estação de tratamento e nova estrutura de captação. Isso garantirá produção suficiente para abastecer diariamente toda a cidade.

A outra etapa será a implantação da rede coletora de esgoto em toda a cidade, junto da construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), responsáveis pela destinação correta do resíduo sanitário na zona urbana. Além disso, serão pavimentados cinco quilômetros de ruas, garantindo que a cidade tenha acessos e vias com calçadas.

Para começar tudo isso, as máquinas e insumos precisam chegar ao município, e o único transporte possível é com balsas ou barcos. “Vale a pena conhecer esse nosso projeto e essa aventura fantástica que é levar de tão longe para comunidades tão preciosas o saneamento integrado”, convida o governador Tião Viana.

(…)

“A decisão de levar saneamento para as cabeceiras dos rios não é apenas corajosa, é uma decisão ousada, assim o fez o governador Tião Viana”, afirma Edvaldo Magalhães, diretor-presidente do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa).

(…)

Vídeo:

