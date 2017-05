Contrapartida do governo foi de mais de 600 mil.

Do secretário Sibá (Sedens) para este blog:

‘Momentos do Ato de Lançamento da Ordem de Serviço para a Construção de 3 Blocos de Sala de Aula do Núcleo de Educação de Tecnologias Assistivas do Governo do Estado. Está Escola atende Crianças e Jovens com Habilidades Especiais. Destinei Emenda Parlamentar no Valor de 1,8 milhões para esta obra.’