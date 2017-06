População de Manoel Urbano avisa PM que vai fechar BR-364 na sexta

O movimento de taxistas, mototaxistas, Sindicato dos Trabalhadores Rurais com apoio da população do município de Manoel Urbano, protocolou nesta quarta no Comando da PM local documento que avisa sobre o fechamento da rodovia federal na sexta-feira, 2.

A manifestação e o bloqueio da BR-364 será no trevo da cidade, que dá acesso a Feijó e a Sena Madureira.

Bloqueio começará às 6h.

A população cobra do DNiT (ministério dos transportes) a recuperação imediata da estrada, que está intrafegável por falta de manutenção.

Após a oposição do Acre conseguir em Brasília retirar do Derecre (governo do Acre) a responsabilidade pelo cuidado da rodovia, a população passou a sofrer com o descaso da BR-364.

Os trechos entre a capital e Sena…entre esta e os municípios de Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro, simplesmente foram destruídos pelas chuvas e pela irresponsabilidade dos atuais responsáveis.

-Desde 2011, quando o Deracre cuidava, a estrada tinha problemas, mas nunca ficou desse jeito, intrafegável, disse um dos líderes do movimento em Manoel Urbano.

(Com informações de Manoel Urbano)