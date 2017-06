Sena: grana curta no fim do mês (veja)

FPM – parcela do dia 30: 372 mil

ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL: R$ 56

ICS – ICMS ESTADUAL: 57 mil

IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICÍPIO: R$ 33

FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC: 388 mil

SNA – SIMPLES NACIONAL: 1,8 mil

TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO: 818,4 mil

Em tempo: Em sessão na noite de terça-feira (30), o Congresso Nacional derrubou o veto parcial à Lei 157/2016-Complementar, que reformulou o chamado Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Com a derrubada do Veto 52/2016, a cobrança do ISS será feita no município do domicílio dos clientes de cartões de crédito e débito, leasing e de planos de saúde e não mais no município do estabelecimento que presta esses serviços.

Em tempo 2: vão sobrar uns trocados à prefeitura de Sena a partir de agora nas transações das pessoas que usam cartão de crédito/debito, leasing e pagam plano de saúde.