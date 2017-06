Por que Jairo Cassiano saiu da Frente Popular de Sena?

Com exclusividade, este blog publica o documento entregue na tarde desta quinta-feira, às 14h47min, no protocolo do gabinete da Casa Civil do governo do Acre (na Casa Rosada):

Abaixo do documento alguns detalhes que não constam do expediente oficial.

Em tempo…:

Por mais que se reduza a importância da saída, é certo que a Frente Popular perde no principado.

Jairo, com todos os defeitos que possa ter – e os tem – contribuiu muito com a aliança e com o governo nesse tempo todo.

Como o próprio documento acima diz, Jairo faz ressalvas ao governador Tião Viana (e a mim pessoalmente fez ressalvas ao senador Jorge Viana e ao prefeito Marcus Alexandre).

Jairo diz que não vai para a oposição.

Afirma que tirou um peso da sua cabeça.

Jairo ficou quatro meses como nomeado do governo.

Que tentará construir seu próprio espaço político na cidade e que, em breve, outras lideranças locais o acompanharão.

Jairo responsabiliza especialmente alguns petistas do município por sua saída.

Diz que há feudos de deputados do partido (em secretarias) que não ajudam, pelo contrário, prejudicam o governo como governo.

Jairo afirma que sempre foi um soldado da Frente Popular.

E que seguirá aliado ao deputado federal Alan Rick (PRB).

Jairo ficará fora de Sena Madureira por uns dias.

Há um mês este blogueiro ouviu de Jairo que estaria refletindo sobre sua condição política em Sena Madureira e que quando tomasse a decisão me avisaria.

Hoje Jairo me disse tudo que está escrito acima.

Boa sorte, Jairo!

J R Braña B.

