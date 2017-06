Sintesac na presidência do Cons Mun de Saúde de Rio Branco

Do Sindicato da Saúde para este blog:



O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac) conquistou nesta quarta-feira (31) a presidência do Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco, órgão responsável pela fiscalização das ações na capital. A escolha da diretora de Saúde do Trabalhador do sindicato, Alesta Amâncio, foi muito comemorada pela entidade sindical e a nova presidente prometeu muito empenho para os três anos do mandato.

O Conselho Municipal de Saúde é composto por 16 entidades, das quais oito representam os usuários, outras quatro representam os trabalhadores e mais quatro os gestores/governo. O Sintesac foi escolhido como um dos representantes dos trabalhadores.

Alesta destacou ser uma honra poder representar o sindicato no Conselho de Saúde e prometeu empenho no mandato que vai até 2020. A sindicalista prometeu fazer uma gestão voltada para a saúde do usuário e do trabalhador, defendendo sempre uma saúde de qualidade, com equidade e transparência.

“Nossas ações vão ser no sentido de garantir um serviço de saúde de qualidade para o usuário e isso passa pelo respeito ao profissional de saúde e das condições de trabalho deste. Para isso, as ações neste setor devem ser transparentes e muito bem fiscalizadas”, salientou Alesta.

