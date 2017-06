M Urbano: Prefeito do PMDB tenta impedir movimento em favor da BR-364

O movimento que lidera o bloqueio da BR-364 em Manoel Urbano denuncia que o prefeito Tanízio Sá (foto) passou a noite, madruga e esta manhã tentando impedir a manifestação da cidade em defesa da recuperação da rodovia federal.

(prefeito de Manoel Urbano briga com o idioma nativo em post no whatsap)

Em postagens nas redes sociais, o prefeito do PMDB atacou o PT e o governo do estado (que não é mais o responsável pela manutenção dos serviços na estrada), porém, não questionou o descaso do governo Temer, do seu partido, do DNiT, que abandonou as BRs federais no Acre.

Tanízio tentou até fazer com que a PM intercedesse e evitasse a manifestação dos populares em favor da BR-364.

Antes, publicamos…: