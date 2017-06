A principal rodovia do estado está bloqueada no trevo que dá acesso a Manoel Urbano, em Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

O motivo do bloqueio é a péssima condição que se encontra a rodovia, que está sob a responsabilidade do DNiT (antes a responsabilidade era do govAC/deracre, mas uma disputa política fez com que a oposição aliada a Temer passasse ao DNiT, que abandonou completamente a rodovia).

Mais informações em instantes…