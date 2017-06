Cultura: tem acreano em peça teatral em Brasília (Pablo Magalhães)

Do Correio Braziliense:

Isabella de Andrade – Especial para o Correio

A sátira social está presente entre as cenas, que são acompanhadas por paródias de canções originais de uma das grandes estrelas do rock brasileiro

A comédia musical brasiliense Decadenta foi inspirada no livro Storynhas, de Rita Lee, ilustrado por Laerte e originalmente escrito em formato de tweets. O espetáculo cumpriu temporadas de casa cheia no Teatro Dulcina, no Sesc Paulo Autran, e agora se prepara para desembarcar em Santa Catarina, onde foi selecionado para a 30ª edição do Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau. A sátira social está presente entre as cenas, que são acompanhadas por paródias de canções originais de uma das grandes estrelas do rock brasileiro.