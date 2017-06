No Dia Mundial do Ambiente não se viu ou não se divulgou nada a respeito do tema pela secretaria municipal de Meio Ambiente, de Sena Madureira.

Nem a cidade foi chamada a refletir sobre o assunto.

Não é novidade.

Sena, como já dissemos aqui, é uma cidade que odeia árvores…especialmente se estiverem em pé.

Para que serve mesmo essa secretaria?

Em tempo: a pergunta do título é feita dentro da própria equipe – do primeiro escalão – da prefeitura do município.

Editado by Maria Lúcia