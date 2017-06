JV: economistas da banca ouvem senador do Acre sobre crise política

do gab do senador JV para este blog:

O senador Jorge Viana (PT-AC) esteve reunido na quarta-feira, em Brasília, com um grupo de economistas, analistas do mercado financeiro e dirigentes de bancos. Ele esteve reunido com o economista chefe do Itaú, Felipe Tâmega Fernandes, e analistas da corretora XP Investimentos. “Eles me procuraram para tratar da conjuntura política. Estão tentando entender o ambiente político e fazer uma leitura para o cenário por conta da crise política”, comentou.

O parlamentar diz que o momento é de incertezas e, apesar da grave crise econômica, é com a conjuntura política que os investidores estão preocupados. “Eles buscam entender o tamanho e a gravidade da situação política, para onde o país está indo e quais os cenários que podem ser antevistos”, disse. Segundo o senador, a conjuntura ajuda os analistas a buscarem se antecipar para corrigir estratégias de negócios.

Um dos cenários discutidos inclui a possibilidade de Michel Temer deixar o governo, por conta de uma eventual cassação de seu mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou mesmo por acusações de corrupção, obstrução de Justiça e organização criminosa, crimes pelos quais o presidente da República está sendo investigado.

Em tempo: a banca é uma das responsáveis pela crise..ela ajudou no golpe.

Em tempo 2: senador JV é considerado um dos poucos lúcidos na política brasileira atual

J R Braña B.