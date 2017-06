Polícia do Acre é a que menos mata (menor taxa de homicídio do NO )

Acre é o Estado do Brasil com o menor número de mortes por intervenção policial 👮 nos anos 2014 – 2015.

Emylsone nossos policiais 👏👏👏 — Tião Viana (@tiao_viana) 9 de junho de 2017

Da AgGov:

Acre é um dos Estados que registrou a menor taxa de homicídios nos últimos dez anos

O Acre tem a menor taxa de homicídios da Região Norte, em números absolutos, nos últimos dez anos. Os dados são da pesquisa Atlas da Violência 2017 e compreendem o período entre 2005 e 2015.

Segundo a pesquisa, em todo o Brasil, a violência vem crescendo por conta da disputa pelo controle do tráfico de drogas entre as organizações criminosas. Mesmo diante desse cenário, em nível nacional, o Acre conseguiu ocupar a 9ª posição, com os menores índices.

(…)

Na comparação dos anos mais recentes que constam na pesquisa, 2014 e 2015, respectivamente, o Acre conseguiu uma redução em 6,5%, sendo o único da Região Norte onde não houve aumento neste período.

Os dados mostram ainda, em números absolutos, que em 2015 cinco estados registraram os maiores números entre as 27 unidades federativas: Bahia (6.012), São Paulo (5.427), Rio de Janeiro (5.067), Minas Gerais (4.532) e Ceará (4.163).