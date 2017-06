UNE: estudantes acreanos enfrentam estrada até BH para o 55º Congresso

Da UNE:

Ciro Gomes, Fernando Haddad, Gleisi Hoffman, Manuela d’Ávila, Lindbergh Farias, Guilherme Boulos são alguns dos mais de cem participantes; ato “Minas pelas Diretas Já” terá dezenas artistas do estado na Praça da Estação; dez mil estudantes de todos os 27 estados decidem a nova presidência e rumos da UNE

O 55º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), maior encontro estudantil da América Latina, começa nesta quarta-feira (14), em Belo Horizonte. A entidade, que completa 80 anos em 2017, prevê um de seus maiores congressos e participação recorde. São esperados dez mil jovens, de todos os 27 estados e do exterior, em uma extensa programação que segue até o dia 18. Ao fim do Congresso, os estudantes definirão os rumos do movimento estudantil no próximo período, assim como a nova presidência e diretoria da entidade.

