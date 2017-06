Oposição já percebeu a fria em que GladsonC se meteu com a sua BR-364

Não foi à toa que a cúpula da oposição não deu as caras em Sena na segunda, 2, na solenidade de GladsonC para que o DNiT do parlamentar anunciasse as obras da BR-364 do senador.

Da oposição só compareceu o baixo clero.

Faltaram o Petecão, o Rocha, o Flabiano, do PMDBêêê, o Wagner Sales e a sua deputada federal, o MBittar, o Bocalom….e por aí vai…

Nem o casal Vieira de Sena (Toinha e Zé) foi.

Aliás, o casal Vieira quer ver qualquer coisa, mas não quer encontrar com o senador-dos milhões.

Dizem até que o casal Vieira está desembarcando em um partido da Frente Popular breve, breve…

O que todos esperam da obra do senador GladsonC?

Que a rodovia seja totalmente recapeada, recuperada e que no próximo inverno, diferente do inverno que passou, o tráfego não seja interrompido para o Juruá.

Foi aí que os velhos caciques da oposição abriram os olhos…

-Como o Gladson foi se responsabilizar por essa estrada desse jeito?, indagou um oposicionista de Sena ao blogueiro.

-GladsonC tem muito poder em Brasília, pus a casca de banana.

-Poder, como? Se estão liberando somente 15 milhões para as obras.

-Verdade, admiti.

Dos trechos que o DNiT do senador GladsonC informa, exceto dois custarão menos de 40 milhões…:

Lote 01: Extensão de 78,55 km (entre Sena Madureira e Manoel Urbano); Valor do contrato de R$ 48.969.988,56; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 02: Extensão de 75,15 km (entre Manoel Urbano e o rio Jurupari); Valor do contrato de R$ 42.770.962,24; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 03: Extensão de 70,58 km (entre o rio Jurupari e Feijó); Valor do contrato de R$ 40.754.586,96; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 04: Extensão de 90,28 km (entre Feijó e a Ugai/Tarauacá); Valor do contrato de R$ 49.925.915,44; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 05: Extensão de 48,54 km (entre a Ugai/Tarauacá e o rio Gregório); Valor do contrato de R$ 26.708.586,96; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 06: Extensão de 46,65 km (entre o rio Gregório e o rio Liberdade); Valor do contrato de R$ 30.137.094,66; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019.

E ainda falta o lote de interesse direto desse blogueiro e de 50 mil pessoas do principado, o Lote Capital-Sena, mas esse, esqueça…

A oposição, que não é besta nem nada, na sua maioria, não acredita que Temer prossiga no governo.

Semana que vem a PGR vem com mais uma enxurrada de denúncias contra ele…

Apostar na permanência de Temer até 2018 é acreditar em Papel Noel.

Mas o importante ´é que o Real dá 7 dias sem juros no cartão’ (os menos novos lembram desse anúncio de tv) e a BR do senador GladsonC irá ser totalmente recuperada para a felicidade geral de todos nós.

J R Braña B.