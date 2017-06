Encontro do partido debateu as eleições 2018 no estado.

Daniel Zen, deputado estadual, foi o grande festejado do ato.

É um dos nomes forte para disputar o governo pelo Partido dos Trabalhadores.

O ato mostra que o PT vem com tudo.

Preparem-se, adversários!

Uma grande honra participar deste momento importante e democrático no debate sobre o processo eleitoral e as… https://t.co/XRkHgnlZKG — Deputado Daniel Zen (@Daniel_Zen_Acre) 15 de junho de 2017

J R Braña B.