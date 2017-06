55anos: golpistas derrubaram João Goulart, que assinou para o Acre ser Estado

Fizeram com João Goulart o mesmo que fizeram com a Dilma.

Foi até pior… pela força bruta.

No golpe clássico.

Contra Dilma foi a força da corrupção no Congresso, da JBS, do Cunha, do Aécio, do Temer, da globo…das malas entupidas de dinheiro.

Porque o Brasil não pode ser independente e ser para os brasileiros, prioritariamente.

O Brasil tem quer ser sempre coadjuvante do império, como agora na era tenebrosa de Temer, PSDB, DEM e PMDB.

J R Braña B.

AgGov:

Nesta quinta-feira, 15 de junho, o Acre celebra 55 anos de sua proclamação como Estado, relembrando uma história árdua e longa.

A criação do Acre Estado, em 15 de junho de 1962, foi um divisor de águas na história deste povo, que desde Galvez – responsável pela proclamação do Estado Independente do Acre, em 14 de junho de 1889 – luta para ter direito a crescer neste pedaço de terra fincado na Amazônia.

(…)