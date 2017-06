Sena: o tempo fechou entre o prefeito e moradores de ramal

Contam que uma reunião num dos ramais de Sena entre a prefeitura e moradores acabou em discussão dura.

Os moradores querem a melhoria do ramal que, segundo consta, teria sido prometida a eles para o mês de agosto pela prefeitura.

‘Mês oito.’

O prefeito Mazinho teria ficado chateado com a cobrança e aí…já viu, né?

Segundo o primo do ZHO, que estava no local, os moradores disseram que se a prefeitura não cumprisse com a promessa até o ‘mês oito’ eles mesmo fariam a recuperação do ramal.

No que o prefeito teria dito que se eles ousassem fazer o serviço a prefeitura iria lá com as máquinas e destruiria tudo.

E aí o diálogo ficou mais elevado ainda….VTNC, FDPC, *&GZCRZ….

Minha nossa senhora de Guadalupe!

Bem…

Entre mortos e feridos salvaram-se todos.

Aguardemos o tal do ‘mês oito.’

(Com informações do primo do ZHO, que está de folga)