E achava-se caro a diária no Hotel Braña, em Sena

No histórico Hotel Braña, no principado de Sena Madureira – que um dia, quando ganhar na mega-sena vou recomprá-lo, transformá-lo e refundá-lo como o primeiro hotel com estrelas da cidade – passar a noite não custava mais do que 10 dólares.

Temer vai pagar – Temer, não…nós!… vamos pagar 60 mil reais para ele dormir na Russia, que o ilegítimo ainda acha que é URSS.

Abaixo, veja o beicinho organizado da guarda russa para o ilegítimo…quem notou foi um dos melhores leitores, o Benenê.

J R Braña B.