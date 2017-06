DNiT/GladsonC: Dinheiro não é problema para a BR-364

Do gab do senador GladsonC/DNiT para este blog:

O Diretor-Geral do DNIT, Valter Silveira garantiu na manhã de terça-feira (20), no município de Feijó, que não faltarão recursos para a restauração e manutenção da BR-364. Ele desembarcou às 8h30 no aeroporto de Feijó, onde foi recepcionado pelo senador Gladson Cameli (PP-AC), os prefeitos Kiefer Cavalcante (Feijó), Ilderlei Cordeiro (Cruzeiro do Sul) e Marilete Vitorino (Tarauacá).

(…)

“O governo federal vai fazer a sua parte, garantir os recursos necessários para restaurar os pontos mais críticos e a trafegabilidade de inverno a verão dessa rodovia…”

(…)