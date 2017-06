Inauguração está prevista para esta sexta, 23, segundo a Fecomércio.

Em tempo: atenção prefeitura de Sena Madureira! Que tal uma visitinha ao Sistema S no sentido de que o município seja contemplado com uma escola do Senai (formação de profissionais em várias áreas que a cidade não dispõe), por exemplo?

Em tempo 2: há momentos em que me impaciento…

J R Braña B.