Dep Rocha, Aécio Neves já morreu… politicamente (v)

O deputado federal tucano Major Rocha disse ao Bob Vaz que a senha do presidente afastado do PSDB, acusado de receber propina da JBS, foi usada no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para defenestrar toda executiva acreana…

ka ka ka!

E um sujeito como Aécio Neves ainda queria ser presidente da república.

Hoje em dia não se encontra mais uma viva alma que assuma que votou em Aécio para presidente….

ka ka ka!

Rocha, porém, diz que há um cúmplice para o golpe em cima dele: MBittar.

Como se vê, o PSDB é profissional em golpes.

O Brasil está do jeito que está devido ao inconformismo do partido com a derrota para Dilma/PT em 2014.

O PSDB vive o seu ocaso… voltou a ser PMDB, de onde saiu um dia.

Rocha, porém, tá mais sereno nas entrevistas, o que é muito bom para ele …

E parabéns ao Bob Vaz pelo seu boteco.

J R Braña B.