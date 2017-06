Teatro: ‘Que bom que você veio’ em Jul e Ago em Sena e mais 09 municípios (v)

(Em Sena, a apresentação será no dia 1 de agosto, uma terça-feira)

Sucesso por onde passa, o espetáculo será apresentado gratuitamente em Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Em julho e agosto, diversas cidades do Acre receberão o divertido espetáculo circense “Que bom que você veio”, dirigido por Herman Gene (Espanha) e encenado pela atriz Rose Battistella. A peça conta a história da atrapalhada palhaça Ximbica Lu Sandra da Silva, que está à procura de seu grande amor. Entre palhaçadas, magias, truques e números circenses, ela já viajou o mundo e desbravou os lugares mais distantes, mas até então não encontrou seu príncipe encantado. Será que ela vai encontrar o que tanto procura no meio do público? Só assistindo para descobrir!!!!

Patrocinado pela empresa AKZONOBEL através da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), do Ministério da Cultura, o projeto contempla apresentações em cinco estados do Norte e Centro Oeste do país, circulando por 50 cidades no total. No Acre, foram escolhidas as cidades de Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Em seguida o espetáculo será apresentado no Mato Grosso do Sul.

O espetáculo “Que Bom que você Veio” estreou em 2014 e já percorreu mais de 30 mil km, rodando por Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. “Nosso objetivo principal é levar arte a pessoas que vivem distantes dos grandes centros, que não tem oportunidade ou não conhecem o que é teatro.”, diz Rose Battistella, que desenvolveu este projeto pensando em levar arte gratuita para cidades menos favorecidas, com renda média abaixo do IBGE. “Que Bom que você Veio” teve seu roteiro pensado entre a atriz Rose Battistella e Hernán Gené, que a dirigiu em Madrid. A preocupação maior sempre foi criar uma obra simples, divertida, que pudesse ser apresentada em qualquer espaço, rua, praça, escola, salão de comunidade ou num teatro italiano. Como o espetáculo tem muita interação com o público, ele se sente parte do mesmo, e essa troca aproxima as pessoas da comunidade. Em todas as apresentações o público vai construindo a história com a palhaça Ximbica, e passa por vários sentimentos e sensações: com os números de magia, tem reações de espanto, de riso, de compartilhamento de sua ingenuidade e de seu romantismo.

Importante citar que o projeto se realiza com o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, e conta com patrocínio da empresa AkzoNobel

Ficha Técnica:

Direção: Hernán Gené

Elenco: Rose Battistella

Preparação Mimica: Carolina Bonfanti

Preparação Vocal: Eric D’Avila

Preparação Circense: Adriano Bitu

Preparação Musical : Ângelo Alves

Concepção de Cenário e Figurinos: Hernán Gené e Rose Battistella

Aderecista: Paulo César de Oliveira

Costureira: Wilma Rocha

Contra Regra: Diego Borges

Fotografia: Livia Fernandes

Manutenção de Blog: Unidesign

Designer gráfico: Leo Wyllyan

Agradecimentos: Fran Caye (Munique), Carolina Bermúdez ( Madrid), Pururuca Records.

Administração Financeira e Sonoplastia: Tiago Zanella

Realização e Logística: Rose Battistella e Tiago Zanella

Captação de Recursos: Núcleo Cultural -SP

Assessoria de Imprensa: Moretti Cultura e Comunicação

Confira as cidades onde a peça estará:

Acrelândia 30 de Junho

Capixaba 03 de Julho

Xapuri 05 de Julho

Assis Brasil 07 de Julho

Sena Madureira 01 de Agosto

Manoel Urbano 02 de Agosto

Feijó 03 de agosto

Tarauacá 04 de agosto

Rodrigues Alves 07 de agosto

Mâncio Lima 08 de agosto

Os locais e horários das apresentações serão divulgadas na página www.blogdaximbica.com.br