Disputa no PT: por enquanto tudo empate…

O evento com o Teatrão lotado nesta noite teria sido uma resposta à excelente recepção que Marcus Alexandre recebeu no Juruá no final de semana?

A pergunta veio voando para este blog nesta noite lá de Cruzeiro do Sul…

Noves fora, o certo é que tudo continua empate no partido da estrela.

Antes publicamos…: