Se depender desse ministro a saúde pública do Acre está f….

Ricardo Barros foi trazido a Rio Branco pelo senador do DNiT e dos milhões, GladsonC.

O ministro vistoriou obras na capital e fez cara de preocupação para inglês ver.

Como diz a Carta Capital, Ricardo Barros é o ministro dos planos de saúde…não tá nem aí para o SUS…

É o primeiro ministro da saúde sem formação na área desde 2003.

O último sem formação alguma foi o Serra, que não sabia de nada, e quando veio ao Acre não tirou um minuto o celular da orelha…passou menos de duas horas em Rio Branco (o governo era Jorge Viana).

O senador GladsonC fez o seu papel: trouxe o ministro, tirou fotos, mostrou obras, pediu fiscalização em cima do governo do PT, etc etc…

Só para lembrar:

É esse ministro (junto com o seu presidente ilegítimo Temer) que está acabando com as farmácias populares, programa criado por Lula/Dilma, que vendia remédios para a população com preços mais em conta.

O mesminho que praticamente acabou com o Mais Médicos.

Foi esse Ricardo Barros que veio com a lorota de ‘planos de saúde populares’ (desses que vão tomar o dinheiro dos pacientes e na hora da necessidade séria vão empurrar a responsabilidade para o SUS).

Aqui no Acre todo mundo sabe que o melhor plano de saúde privado….é o PS, do SUS, do estado brasileiro.

Portanto, essa foi o tipo de visita oficial que não acrescentou absolutamente nada à saúde do Acre.

J R Braña B.