Não deu certo calar o Cesário pelo bolso, né senador GladsonC?!

A justiça do Acre não caiu na esparrela ‘censora’ do senador GladsonC, que tentou tirar uma grana na justiça do militante e dirigente do PT, Cesário Braga, o atacando pelo bolso.

Crítica política é uma coisa, leviandade, ataque à honra da pessoa, acusação sem provas é outra completamente diferente.

(…)

Escreveu na sentença o juiz Giordane Dourado

…ressaltando a prevalência da plena liberdade de expressão, Giordane Dourado julgou o pedido formulado pelo demandante totalmente improcedente…

(…)

Venceu a Constituição.

J R Braña B.