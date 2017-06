‘Sorriso Show’: repasse da Sefaz de recursos de ICMS para Sena (a)

O comunicador ‘Sorriso Show’ repercutiu nesta manhã na Aldeia FM do município a informação publicada por este blog dos repasses constitucionais para a prefeitura de Sena Madureira.

No repasse do dia 20, o governo do Acre, via secretaria de fazenda – repassou 444 mil (referente ICMS) para os cofres municipais de Sena.

Ouça abaixo ‘Sorriso Show’, que tem dado outra dinâmica na comunicação do rádio na cidade: