Secretário de Saúde e Seop desmentem deputado sobre hospital de Sena

Devido à boataria que corre em Sena Madureira após uma denuncia do deputado Nelson Sales, de que a licitação das obras do hospital de Sena Madureira teria sido cancelada, recebemos a seguinte informação de fontes do governo, há pouco:

-Não procede essa acusação do deputado Nelson Sales.

O secretário Jemil, apurou o blog, manteve contato com o deputado do PV (que passou à oposição depois de perder a indicação da chefia do hospital João Câncio Fernandes), e disse a Nelson que a secretaria estava à disposição para fazer qualquer esclarecimentos sobre o assunto.

Em tempo: mesmo na oposição, por quê o deputado Nelson Sales ainda mantém muita influência no Hospital de Sena..?? .Estranho, não?

Em tempo 2: Nelson está deixando os verdes e deve se filiar ao PP, do senador GladsonC.

Em tempo 3: A SEOP (secretária responsável por obras do estado) desmente também essa acusação do deputado Nelson.

J R Braña B.