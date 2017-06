Rocha descobre que Temer faz chantagem e câmara é um balcão de negócios

Do gab do dep Rocha para este blog:

Rocha critica deputado que ameaça cortar apoio aos Estados cujos deputados votarem contra o governo

O deputado federal Major Rocha (PSDB-AC) criticou duramente o colega parlamentar Darcísio Perondi (PMDB-RS) por conta das ameaças proferidas contra os colegas que se posicionarem de forma favorável ao processo de afastamento do presidente Michel Temer para este ser processado no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A Câmara não pode ser um balcão de negócios ao bel prazer – ou processo – dos governantes. Isso é uma falta de respeito com a liberdade de voto, com a Justiça e com a democracia. Isso tem de acabar imediatamente. O Brasil não pode mais conviver com este tipo de situação”, afirmou Rocha.

Em entrevista concedida a um canal de televisão na manhã desta quinta-feira (29), o deputado gaúcho ameaçou (novidade! – J R Braña B.) os demais parlamentares da base governista com a demissão de indicados e até mesmo o corte de verbas para os Estados dos deputados.

(…)

Conforme relatados pela mídia nacional, o governo de Michel Temer está distribuindo cargos e verbas para cooptar deputados (na verdade isso é comprar parlamentares – J R Braña B) para barrar a denúncia por corrupção passiva. As notícias falam até em “botar de castigo os deputados da base em caso de rebeldia”. A oposição classificou a ação da tropa de choque do governo com “balcão de negócios”.

“Não podemos concordar com estas ações. A Câmara Federal não é um balcão de negócios (tem certeza que não é, deputado – J R Braña B.) e a consciência dos deputados não é mercadoria. Isso tem de acabar e o executivo passar a respeitar a independência da Câmara”, finalizou.

Em tempo: só para lembrar: não foi por falta de aviso…Ao derrubarem Dilma, os golpistas (o PSDB à frente com Aécio, o da propina da JBS, segundo o Joesley) jogaram o Brasil no caos…só eleições direta! – J R Braña B.