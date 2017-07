Prefeito Mazinho tem razão: Roberto Jefferson é o lixo da política

O prefeito de Sena Madureira teria ficado revoltado com a presença do corrupto confesso Roberto Jefferson, que foi levado ao município pela direção do PTB para uma palestra na cidade.

Mazinho Serafim teria dito ainda que se algum cargo do primeiro escalão da prefeitura comparecesse ao evento com Jefferrson seria exonerado.

ka ka ka!

Tenho todas as críticas do mundo a Mazinho, mas se tratando de um corrupto confesso como Roberto Jefferson admito concordar com o prefeito de Sena.

O que acrescenta ao município, à juventude ouvir um personagem do submundo da política como esse Jefferson?

Não teria a direção do PTB municipal um outro nome respeitado do partido para homenageá-lo em Sena?

Roberto Jefferson é um escroque e na história do Brasil o seu lugar já está reservado: o lixo.

O prefeito Mazinho, nesse caso, tem toda razão do mundo!.

Roberto Jefferson não é bem vindo ao Acre e muito menos ao principado de Sena Madureira.

J R Braña B.

Antes publicamos…: