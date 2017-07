Rocha acerta na defesa do IFAC e erra em querer pegar carona com Lula

do gab do dep Major Rocha para este blog:

A grave situação vivenciada pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFE) em toda a região norte levou o deputado Federal Major Rocha (PSDB/AC) a convocar um audiência Pública para discutir o caso na Comissão da Amazônia. O requerimento foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira (05). Com os cortes orçamentários promovidos pela Portaria nº 28/2017, os institutos podem ter sérios problemas de gestão a partir de setembro.

(Institutos federais criados por Lula, é bom nunca esquecer – J R Braña B.)

A Audiência Pública vai ter a participação de representantes dos Ministérios da Educação e do Planejamento, além dos reitores dos institutos. Apesar de ainda não ter uma data marcada, a audiência deve ocorrer no começo do mês de agosto, após o recesso parlamentar.

Segundo Rocha, os IFE’s são importantes instrumentos de transformação social, principalmente na região norte do Brasil e “os cortes orçamentários são um obstáculo à execução dos Planos de Capacitação e para a continuidade das ações”.

Em tempo: sobre os ataques a Lula desferido pelo deputado tucano em release enviado às redações um lembrete: Lula já vai estar nos livros e na eternidade como o melhor presidente do Brasil até que apareça um melhor, o que não será fácil…Lula é um patrimônio do povo brasileiro. Mandela foi preso por mais de duas décadas…voltou nos braços do povo e até as formigas sabem quem foi Mandela…a mesma coisa com Lula, deputado! –

Em tempo 2: o Brasil vive esse caos político e econômico graças ao PSDB e a seu presidente honesto Aécio Neves, lembre disso!

J R Braña B.