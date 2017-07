Com voto de GladsonC, Aécio fica livre do Conselho de ‘Ética’ (assista)

Como diz a piada nacional dos últimos tempos punição a tucano não vem ao caso… é mais difícil que chover no deserto do Saara.

Só zoológico prende tucano.

Nesta manhã, no Conselho de Ética (?) do senado, GladsonC, possível candidato da oposição ao governo do Acre, votou para que o processo contra o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (delatado pela JBS), não tenha prosseguimento e, assim, o mineirinho tarja-preta fique livre de responder a seus pares as acusações que lhe foram feitas pelo empresário corruptor Joesley.

GladsonC ajudou a livrar Aécio do conselho de ‘ética’…que bonito!

Ele e mais alguns éticos do conselho do senado.

Por 12 a 4.

Assista abaixo o voto do senador GladsonC livrando o Aécio:

Em tempo. no CAF:

Assista abaixo para entender por que o PSDB não pode se livrar do governo Temer…: