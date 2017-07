TelexFree, que nunca foi ‘free’, terá que devolver dinheiro dos ‘investidores’

do TJAC:

2ª Vara Cível de Rio Branco disponibiliza aos interessados o inteiro teor da sentença, do acórdão e da certidão de trânsito em julgado.



A juíza de Direito Thais Khalil, titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, informa aos eventuais interessados no deslinde da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual em face de Ympactus Comercial Ltda e outros (Telexfree), que se encontram disponíveis para consulta no link (veja aqui) o inteiro teor da sentença, do acórdão e da certidão de trânsito em julgado.

Comunica, ainda, que para evitar tumulto nos autos principais, todas as petições intermediárias, apresentadas por terceiros que não figurem como parte na Ação Civil Pública, deverão ser direcionadas, por meio do peticionamento eletrônico, aos autos nº 0005902-34.2017.8.01.0001, instaurados com a única finalidade de processar requerimentos formulados por terceiros.

(…)

A 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco disponibiliza aos eventuais interessados o inteiro teor da sentença, do acórdão e da certidão de trânsito em julgado – relacionados à Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual em face de Ympactus Comercial Ltda e outros (Telexfree).

Comunicado – 05.07.2017

Acórdão n. 3967 da Ação Civil Pública 0800224-44.2013.8.01.0001

Certidão de trânsito em julgado do Acordão 3967 da ACP 0800224 44 2013 8 01 0001

Sentença da Ação Civil Pública 0800224-44.2013.8.01.0001