Rocha vai ao gov Geraaaaldo para manter controle tucano no Acre

Do gab do dep Rocha para este blog:

O deputado federal Major Rocha (PSDB) esteve reunido na tarde de quinta-feira (6) com o colega tucano Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo. Na pauta do encontro ocorrido na sede do governo paulista, os temas foram o momento político e econômico vivido pelo país e futuro da legenda dentro deste contexto. O governador manifestou ainda o interesse em conhecer a cidade de Cruzeiro do Sul e recebeu o convite para visitá-la.

(…)

“Alckmin nos hipotecou o apoio dele e garantiu o empenho para o restabelecimento do nosso mandato à frete do partido, bem como na luta em busca de uma vaga para o Senado Federal em 2018”.

Nesta linha de discussão, os dois políticos concordaram que a melhor opção para o ninho tucano é a realização de eleições gerais para breve, com as eleições em todos os diretórios. “Concordamos ser este o melhor caminho para o futuro do partido frente o novo momento da política em todo o País”.

(…)

Em tempo: Alckmin, governador de São Paulo, segundo o departamento de propinas da Odebrechet, tem o codinome ‘Santo’ – oestadoacre.com