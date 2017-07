Terça vamos ficar de olho em GladsonC e Petecão (votação fim direitos trabalhistas)

Ao final discurso do senador JV sobre a reforma trabalhista!!!!

Os trabalhadores e eleitores do Acre precisam se mobilizar e exigir dos senadores GladsonC e Petecão para que votem contra a Reforma Trabalhista, que retira direitos dos trabalhadores e põe fim ao estado social iniciado no Brasil 1943, com Vargas e a criação da CLT, e ampliado em 1988, com a Constituição Cidadã, de Ulisses Guimarães.

Terça-feira, 11, votação no senado.

A proposta de Temer e seus golpistas enviada da câmara para o senado tem mais de 100 mudanças que ferram os trabalhadores…e acredite, se quiser: o senado não fez uma única mudança!

Por quê? Porque o governo tem maioria também no senado e passou o rolo compressor.

Então…Você trabalhador, pressione GladsonC e Petecão para votar contra a reforma trabalhista!

Ligue, envie mensagens ou entre no facebook desses dois senadores e pressione.

É democrático e justo você exija que eles votem em seu favor…afinal de contas muitos de vocês votaram neles.

J R Braña B.

Em Tempo: o senador Jorge Viana (PT) votará contra a Reforma Trabalhista.

Em tempo 2: ouça abaixo discurso de JV sobre a reforma trabalhista