E GladsonC quer ser governador com o seu voto, trabalhador! (leia os elogios)

O senador GladsonC, filho de um mega empresário do Amazonas – votou contra os trabalhadores na reforma trabalhista aprovada nesta noite no senado.

Ka ka ka….

Tô rindo porque ainda existe trabalhador, que ganha salário mínimo, votou no GladsonC para senador e que, provavelmente, vai votar de novo em 2018 para ele se eleger governador.

Outra gargalhada….: ka ka ka!

Sofrimento é pouco, né?

GladsonC é o mesmo que apoiou no Conselho de ‘Ética’ do senado Aécio para ele não perder o mandato (mesmo sendo pego com a mão na botija com 2 milhões de ‘empréstimo’ da Odebrecht) e pede em assinatura abaixo que as senadoras do PT e PCdoB sejam punidas por retardarem a votação contra os trabalhadores.

Agora leia abaixo os elogios que o senador do Acre (?) recebeu no facebook depois de ter votado pelo fim dos direitos trabalhistas e da CLT:

Alguns comentários abaixo e outros, aqui