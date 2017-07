Lula: ‘nada me quebra porque eu não sou eu…sou vocês’ (assista)

oestadoacre.com pega emprestado edição de vídeo do Fernando Brito, do Tijolaço, de discurso de Lula hoje em Diadema em evento do PT.

Na questão social:

“Sou presidente de todos, mas todos sabem que tenho lado e para quem vou governar”(…) O erro que cometi foi fazer o povo sonhar e viver melhor. O que nós temos orgulho, parecem que eles têm ódio. Porque eles não querem que as pessoas debaixo subam o degrau da escada da inclusão social”

No enfrentamento com a mídia:

“Sabe por que a Globo está tentando derrubar o Temer agora? É porque ela está preocupadíssima em encontrar um candidato para me enfrentar em 2018″ (…)”E por que eles não conseguem me quebrar? Porque eu não sou eu, eu sou vocês. Eles não conseguem me derrubar porque as asas que eu voo não são minhas, são as asas dos trabalhadores e dos jovens desse país”.

Quem é o Lula que terão de enfrentar, se não o conseguirem impedir de concorrer?

(Sou) um nordestino que só foi comer pão aos 7 anos de idade, (que) quero dizer: contem comigo porque nós vamos consertar esse país!”.