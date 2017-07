JV e a nova procuradora da república: 1 milhão de visualizações (v)

Não é de hoje que Jorge Viana é o político do Acre com maior sucesso na internet.

Já o político com mandato com menor interesse do público nas redes é da oposição…depois este blog revela.

As postagens de JV sempre chamam atenção dos amigos, inimigos e dos em cima do muro…

Essa bombou e ainda bomba.

1 milhão de vews!

Foi na sessão de sabatina da nova procuradora da república… a que vai assumir no lugar de Janot.

Assista a defesa de Lula que JV faz logo após a condena do ex-presidente sem provas:

Mais de 1milhão de visualizações na postagem da fala q fiz combatendo injustiça em defesa presidente @LulapeloBrasil https://t.co/nkIKvDCvUf pic.twitter.com/ocbOKZT2EF — Jorge Viana (@jorgeviana) 14 de julho de 2017

J R Braña B.

E mais aqui no fb do senador…: