Petecão: 1,1 milhão para Sena

Do gab do sen Petecão:

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o empenho de R$ 1,1 milhão para o município de Sena Madureira para investimentos em Saúde Pública e aquisição de equipamento de apoio para infraestrutura municipal. O recurso é proveniente de emenda do senador junto ao Orçamento da União de 2017 em parceira com o Ministério da Saúde e Secretaria Especial de Agricultura Familiar.

Parte do recurso no valor de R$ 500 mil será utilizado para custear atividades do programa de atenção básica em saúde e outras ações que cuidam da saúde pública do município.

(…)

Outra parte no valor de R$ 600 mil vai garantir a aquisição de trator de esteira que dará apoio na manutenção da cidade.

PS: difícil mesmo é esquecer que o senador votou contra os direitos dos trabalhadores na Deforma Trabalhista.