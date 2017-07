Ato realizado no centro de Rio Branco (no Obelisco) em protesto contra a condenação sem provas do presidente Lula.

Parlamentares, ex, senador e até o governador Tião Viana (que não falou) participaram.

Houve música e roda de capoeira.

Áudios curtos com as principais falas e vídeos também curtinhos com música.

Senador JV

Dep Moisés

Dep Leo

Perpétua

Prefeito Marcus Alexandre

E dois vídeos curtinhos de 15 segundos:

E por fim, Diretas para presidente!

J R Braña B.