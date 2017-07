Feira em Sena abre inscrição para rainha

A prefeitura vai insistir com esse nome Exposena (que é péssimo do ponto de vista da propaganda…porque é uma imitação, uma apêndice, uma costela, uma cópia do nome Expoacre…como é péssimo expojuruá)…

Carnavale, de Brasileia, é excelente como marca…AgroPurus também é bem melhor…

Sena poderia criar outro…: Setembro Fest, Purus Fest, Iaco Fest, Sena Fest, Feira Caeté Fest…qualquer coisa, menos esse chinfrim exposena.

O blog vai seguir xingando esse nome.

Há mil títulos melhor que esse.

Que é muito pobre.

Agora, como tenho dito, não duvido que será uma bela festa…

Dizem que vai ter até o mais amado do Brasil em show!

J R Braña B.