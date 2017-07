Petecão: intelectuais da oposição acham que podem eleger dois senadores (assista)

Tirante a opinião do senador Petecão sobre a Reforma Trabalhista (Petecão não leu os mais de 100 itens que foram mudados na legislação…e todos, sem exceção, ferram no sangue o assalariado….especialmente do setor privado) o resto foi interessante vê-lo e ouvi-lo em entrevista à Difusora, com o tricolor também Washington Aquino.

-Os intelectuais lá da nossa oposição acham que podemos eleger os dois senadores. Eu acho que o governo elege um e nós outro – disse sobre os debates na oposição.

Petecão disse também que sonha em ser governador para ‘fazer a Difusora pegar em todo lugar do Acre’.

Assista:

