Viva! Governo sobe imposto e gasolina em Cruzeiro bate em 5 reais

Nos governos Lula e Dilma a gasolina no Acre (a mais cara do Brasil) nunca ultrapassou 1,05 em dólar o preço do litro em Rio Branco, a capital.

Desde que Temer, PMDB, PSDB e o DEMO assumiram e com o aumento desta semana o preço do litro da gasolina no Acre alcança em muitos postos da capital 1,25 em dólar (3,90 reais) na cotação desta sexta.

No interior, o limite é o céu…alguns municípios o mesmo litro não sai por menos de 4,70…isso antes do aumento.

É o caso de Cruzeiro do Sul…!

A gasolina mais cara do Brasil!

Cruzeiro tem o preço do combustível no Chile (pais terceirizado pelas empresas estrangeiras).

4,70 antes do aumento! (ou seja, 1,51 em dólar)

Agora vai a 5 reais o litro.

Arre!

J R Braña B.