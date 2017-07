O blog deseja muita saúde ao prefeito Mazinho Serafim e muita obras de melhoramento na cidade no seu mandato.

E aqui neste blog, todos no Acre sabem, no principado de Sena especialmente – não tem moleza com o prefeito.

Fazemos um combate sincero, limpo, leal, democrático, com críticas positivas e negativas a sua gestão.

Parabéns ao homem, pai e marido Mazinho.

Vida longa!

J R Braña B.

Abaixo no fB da prefeitura: