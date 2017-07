Só a política pode derrotar GladsonC ao governo em 2018

Como derrotar GladsonC em 2018 para o governo?

Não será fácil!

O desgaste do PT no estado, da esquerda, no imaginário…é um fenômeno social, político e como tal levará um tempo (não se sabe quanto) até se dissipar…prefiro achar que não demorará muito.

E porque também a maioria da nossa sociedade tem pouca ou quase nenhuma formação política.

Consciência de classe é coisa que nossos trabalhadores acreanos (99%) nunca ouviram falar.

No Acre (no país também), entre os trabalhadores – até hoje não se compreendeu o que está acontecendo no Brasil…após a ruptura democrática e retirada de uma presidenta eleita sem cometimento de crime.

No Acre e no Brasil da atualidade todo dia nos deparamos com trabalhadores defendendo patrões que o exploram…isso é falta de consciência de classe… de consciência política.

Como pode um senado estar votando uma lei para prejudicar o povo trabalhador e não acontecer nada..? Sequer o povo trabalhador assistiu às cenas de um parlamento vendido, comprado…

Por que? Porque estava dedicadamente trabalhando e ‘não tinha tempo’ para a política.

Bem…

Se as eleições fossem nesta segunda-feira o empresário-senador GladsonC levaria de barbada a sua vitória.

Ganharia sem sair de casa.

Nem precisa de pesquisa para saber isso…

Mas a eleição não será nesta segunda-feira.

Li num título na internet que o senador JV teria dito que GladsonC ‘não é invencível’.

Ninguém é.

E como se pretende enfrentar o empresário-senador GladsonC?

Vejo que somente com a política se pode derrotá-lo na corrida ao governo em 2018.

O que representa GladsonC no senado?

Por que um senador que vota seguidamente contra os trabalhadores é tão popular entre o povo trabalhador?

Os trabalhadores do comércio (por exemplo) sabem o que representa a reforma trabalhista?

Esses mesmos trabalhadores sabem como votou GladsonC?

Quanto panfletos o PT, os aliados e os sindicatos classistas divulgaram nas lojas/empresas do Acre (nos 22 municípios) informando sobre a Reforma Trabalhista?

Quantas reuniões fizeram com esses setores para explicar as mudanças no mercado de emprego?

Perguntas que estão sem respostas…

Ou seja, a campanha de 2018 terá que ser na abordagem.

Na informação.

No esclarecimento.

Especialmente dos vivem de um emprego numa empresa qualquer.

Não…GladsonC não é invencível.

A Frente Popular, o PT e os aliados terão que voltar às origens para derrotá-lo.

Voltar às origens é voltar à política.

E dizer a que classe social pertence o empresário-senador GladsonC.

É simples, mas não é tão simples…

É preciso insistir, martelar…repetir…

Fazer política.

Programas bonitinhos e sem sangue na veia na TV e no rádio não vão resolver nada.

Para derrotar GladsonC a política tem que entrar em ação agora, hoje…

E agir politicamente não é falar mal por falar mal do GladsonC…é praticar a política…na sua simplicidade que todos poderão entender.

Daqui a um ano e pouco conferimos se foi feito a coisa certa.

J R Braña B.