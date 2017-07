Por que em inglês se 99,9% não conseguem ler?

Tenho dificuldade de compreender esse tipo coisa…esse estrangeirismo que tomou conta do Brasil e no Acre não é diferente.

Por que não um título em português…tipo Festival do Pirarucu, Festival do Mandi…Feira de Tecnologia…Criação de Aplicativos, etc….etc….?

Dia desses, Pepe Mujica, em São Paulo, disse:

-Antes de aprender inglês vocês deveriam aprender español…

Espera, Mujica…

Hackathon Smart Cities…Tendi, não!

A prefeitura de Rio Branco, porém, explica abaixo:

1º dia de Hackathon Smart Cities

Começa hoje e vai até domingo, no espaço Hacker, montado pela Prefeitura de Rio Branco e o Sebrae, na Expoacre, o 1ª Hackathon Smart Cities. O evento é uma realização da Prefeitura de Rio Branco, através do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação (ITEC), Governo do Estado, por meio da SECT, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Buscar Peças, com apoio da Uninorte, Casa Urbana, Connect Bem e The Place.

Serão 48 horas de criação e desenvolvimento de aplicativos e soluções tecnológicas inovadoras que vão ajudar a gestão municipal nas mais diversas áreas, como transporte e mobilidade.

Os criadores das melhores ideias serão premiados com cinco bolsa de pós-graduação totalmente gratuitas ofertadas pela Uninorte, 1 mês de hospedagem no Casa Urbana Coworking, além de prêmios e brindes variados para quem se destacar no Status Report.

