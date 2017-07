O senador Jorge Viana falou nesta quinta-feira à Aldeia FM, do principado de Sena Madureira, no programa do Sorriso. Ouça: http://oestadoacre.com/wp-content/uploads/2017/07/jvWhatsApp-Ptt-2017-07-27-at-10.44.40.mp3 No começo da tarde aqui em Rio Branco...