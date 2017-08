Boletim da segurança pública desta noite: normalidade

Boletim oficial do SISP 22h – 07/08 || Leia mais:https://t.co/g3E6Jm9z5P — Notícias do Acre (@noticiasdoacre) 8 de agosto de 2017

As forças policiais que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) continuam fortemente nas ruas da capital na noite desta segunda, 7, e seguem por toda a madrugada de terça, 8. 430 homens reforçam a operação nas ruas em mais de 100 viaturas.

A força-tarefa ostensiva de combate à criminalidade segue nas ruas com homens das polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, e também homens do Gabinete Militar do Estado e da Prefeitura de Rio Branco e Exército Brasileiro, que trabalha em apoio às forças do Estado em áreas de sua competência de atuação.

O serviço de transporte coletivo na capital está funcionando normalmente. O Corpo de Bombeiros além da atuação aos ataques criminosos, também mantém o trabalho de combate a queimadas.

Um princípio de incêndio foi registrado no período da manhã de hoje, em Rio Branco, em uma casa sem moradores. Ocorreu também, uma tentativa de homicídio no Polo Geraldo Mesquita, Ramal da Lagoa, por volta de 21h40.

Operações também estão sendo realizadas em outros municípios.

O Sistema de Segurança do Acre reforça o pedido aos donos de postos de combustíveis que não vendam gasolina em recipientes impróprios.

Os atos criminosos são reações às medidas consistentes adotadas contra grupos criminosos, em especial, o funcionamento pleno do bloqueador de sinais de telefonia no presídio da capital. O governador Tião Viana determinou que as duras ações de enfrentamento continuem sendo realizadas.

O SISP junto à Secretaria de Comunicação (Secom) emitirá boletins periódicos informando sobre as ações de segurança pública, para que a população tenha conhecimento das medidas adotadas pelo governo do Estado no combate à criminalidade, por meio da imprensa local e nas diferentes mídias.

