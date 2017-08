Com morte do empresário Pelado em Sena tucanos perdem muito

João Maia ‘Pelado’ morreu nesta segunda-feira, 7, no hospital João Câncio Fernandes depois de ele mesmo se dirigir à unidade.

-Ele chegou andando normalmente, disse uma fonte deste blog no HJF.

Segundo a fonte, ‘Pelado’ havia feito consulta há pouco no tempo no renomado hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o mais famoso em tratamento convencional de câncer.

Amigos de ‘Pelado’ notaram que nos últimos tempos ele estava ‘muito abatido’ e ‘muito pálido’.

No final da manhã o empresário morreu no hospital João Câncio Fernandes, o único de Sena.

Tucanos perdem um aliado

Os políticos do PSDB em Sena perdem um fundamental aliado.

Na cidade se diz que era o empresário ‘Pelado’ (era ele quem administrava há décadas a maior rede de postos de combustíveis do município, a marca Iaco*) quem ‘bancava’ com recursos as campanhas políticas tucanas na cidade ‘há muito tempo’.

Políticos de Sena confirmam que ‘Pelado’ ajudava especialmente os candidatos do PSDB na cidade.

*(Em Sena, a marca Iaco tem quatro postos e mais um na capital)

Antes publicamos…: