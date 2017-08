Nesta noite, com exemplar união e força das polícias obtivemos expressive recuo das covardes tentativas criminosas. pic.twitter.com/SWQGlOqWoU

Prefeito Marcus Alexandre também agradece polícia

Bom dia. Nossos agradecimentos às forças de Segurança do Gov do Estado pelo apoio na operação do Transporte Coletivo @tiao_viana

— Marcus Alexandre (@MarcusAlexan13) 7 de agosto de 2017